Роспотребнадзор: число отравившихся в школе в Петербурге возросло до 56
- РИА Новости
Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по городу.
«Зарегистрировано 56 случаев кишечной инфекции среди учителей, учащихся ГБОУ СОШ №608 и сотрудника АО «Комбинат питания «Кировский», — говорится в заявлении.
По данным ведомства, в больницах на данный момент остаются 25 человек, среди которых числятся 22 ребёнка.
Как пишет «МК в Питере», согласно результатам анализов, у 13 отравившихся детей обнаружили бактерии сальмонеллы.
Ранее стало известно о госпитализации 13 школьников в Петербурге из-за острой кишечной инфекции.