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Роспотребнадзор: число отравившихся в школе в Петербурге возросло до 56

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Количество отравившихся в ГБОУ СОШ №608 имени Героя Советского Союза Зины Портновой в Санкт-Петербурге выросло до 56 человек.
Роспотребнадзор: число отравившихся в школе в Петербурге возросло до 56
  • РИА Новости

Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по городу.

«Зарегистрировано 56 случаев кишечной инфекции среди учителей, учащихся ГБОУ СОШ №608 и сотрудника АО «Комбинат питания «Кировский», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, в больницах на данный момент остаются 25 человек, среди которых числятся 22 ребёнка.

Как пишет «МК в Питере», согласно результатам анализов, у 13 отравившихся детей обнаружили бактерии сальмонеллы.

Ранее стало известно о госпитализации 13 школьников в Петербурге из-за острой кишечной инфекции.

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