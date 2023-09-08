Роспотребнадзор: число отравившихся в школе в Петербурге возросло до 56

Количество отравившихся в ГБОУ СОШ №608 имени Героя Советского Союза Зины Портновой в Санкт-Петербурге выросло до 56 человек.

Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по городу.

«Зарегистрировано 56 случаев кишечной инфекции среди учителей, учащихся ГБОУ СОШ №608 и сотрудника АО «Комбинат питания «Кировский», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, в больницах на данный момент остаются 25 человек, среди которых числятся 22 ребёнка.

Как пишет «МК в Питере», согласно результатам анализов, у 13 отравившихся детей обнаружили бактерии сальмонеллы.

Ранее стало известно о госпитализации 13 школьников в Петербурге из-за острой кишечной инфекции.