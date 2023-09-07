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В Петербурге из-за кишечной инфекции госпитализировали 13 школьников

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Пресс-служба управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу заявила о госпитализации 13 школьников из-за острой кишечной инфекции.
В Петербурге из-за кишечной инфекции госпитализировали 13 школьников
  • РИА Новости

«В связи с регистрацией 17 случаев острой кишечной инфекции среди сотрудников и учащихся, посещающих ГБОУ СОШ №608 имени Героя Советского Союза Зины Портновой... начато санитарно-эпидемиологическое расследование. В инфекционные стационары города госпитализированы 13 детей», — говорится в сообщении.

По факту происшествия организован комплекс противоэпидемических мероприятий и проводится лабораторное обследование сотрудников школы, контактных учащихся и сотрудников организатора питания.

26 июня прокуратура организовала проверку по факту отравления школьников в ресторане в Санкт-Петербурге.

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