В Петербурге из-за кишечной инфекции госпитализировали 13 школьников

Пресс-служба управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу заявила о госпитализации 13 школьников из-за острой кишечной инфекции.

«В связи с регистрацией 17 случаев острой кишечной инфекции среди сотрудников и учащихся, посещающих ГБОУ СОШ №608 имени Героя Советского Союза Зины Портновой... начато санитарно-эпидемиологическое расследование. В инфекционные стационары города госпитализированы 13 детей», — говорится в сообщении.

По факту происшествия организован комплекс противоэпидемических мероприятий и проводится лабораторное обследование сотрудников школы, контактных учащихся и сотрудников организатора питания.

26 июня прокуратура организовала проверку по факту отравления школьников в ресторане в Санкт-Петербурге.