В Петербурге из-за кишечной инфекции госпитализировали 13 школьников
- РИА Новости
«В связи с регистрацией 17 случаев острой кишечной инфекции среди сотрудников и учащихся, посещающих ГБОУ СОШ №608 имени Героя Советского Союза Зины Портновой... начато санитарно-эпидемиологическое расследование. В инфекционные стационары города госпитализированы 13 детей», — говорится в сообщении.
По факту происшествия организован комплекс противоэпидемических мероприятий и проводится лабораторное обследование сотрудников школы, контактных учащихся и сотрудников организатора питания.
26 июня прокуратура организовала проверку по факту отравления школьников в ресторане в Санкт-Петербурге.