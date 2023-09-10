Узнать больше

Участники второго розыгрыша «Миллиона призов» начали получать выигранные баллы

Короткая ссылка
С 12:00 очередные победители программы «Миллион призов» могут активировать выигрышные коды, сообщает mos.ru.
Участники второго розыгрыша «Миллиона призов» начали получать выигранные баллы
  • РИА Новости

Отмечается, что во втором розыгрыше приняли участие 723 183 человека, все получили призовые баллы.

Общее число участников за два розыгрыша — 2 090 881 человек (87% победителей).

Ранее стало известно, что почти 1,1 млн человек получили баллы в первом розыгрыше программы «Миллион призов».

В свою очередь, организаторы акции «Миллион призов» рассказали о старте программы для участников онлайн-голосования на сентябрьских выборах.

На выборах мэра Москвы, которые проходят с 8 по 10 сентября, доступно четыре способа голосования: онлайн, с помощью электронных терминалов, традиционным способом и на дому.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить