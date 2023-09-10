Участники второго розыгрыша «Миллиона призов» начали получать выигранные баллы
- РИА Новости
Отмечается, что во втором розыгрыше приняли участие 723 183 человека, все получили призовые баллы.
Общее число участников за два розыгрыша — 2 090 881 человек (87% победителей).
Ранее стало известно, что почти 1,1 млн человек получили баллы в первом розыгрыше программы «Миллион призов».
В свою очередь, организаторы акции «Миллион призов» рассказали о старте программы для участников онлайн-голосования на сентябрьских выборах.
На выборах мэра Москвы, которые проходят с 8 по 10 сентября, доступно четыре способа голосования: онлайн, с помощью электронных терминалов, традиционным способом и на дому.