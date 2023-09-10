Участники второго розыгрыша «Миллиона призов» начали получать выигранные баллы

С 12:00 очередные победители программы «Миллион призов» могут активировать выигрышные коды, сообщает mos.ru.

Отмечается, что во втором розыгрыше приняли участие 723 183 человека, все получили призовые баллы.

Общее число участников за два розыгрыша — 2 090 881 человек (87% победителей).

Ранее стало известно, что почти 1,1 млн человек получили баллы в первом розыгрыше программы «Миллион призов».

В свою очередь, организаторы акции «Миллион призов» рассказали о старте программы для участников онлайн-голосования на сентябрьских выборах.

На выборах мэра Москвы, которые проходят с 8 по 10 сентября, доступно четыре способа голосования: онлайн, с помощью электронных терминалов, традиционным способом и на дому.