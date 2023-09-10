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Победителями розыгрышей баллов стали 1,8 млн участников электронного голосования

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В Москве 1,8 млн участников электронного голосования выиграли баллы в рамках программы «Миллион призов».
Победителями розыгрышей баллов стали 1,8 млн участников электронного голосования
  • РИА Новости

Отмечается, что во втором розыгрыше участвовали те, кто принял участие в дистанционном электронном голосовании с 20:01 8 сентября до 20:00 9 сентября.

«Во втором розыгрыше приняли участие 723 183 человека, все получили призовые баллы. Всего участников за два розыгрыша — 2 090 881 человек (из них 87% победителей)», — говорится в заявлении на сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что почти 1,1 млн человек получили баллы в первом розыгрыше программы «Миллион призов».

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