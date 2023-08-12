Открылась страница акции «Миллион призов» для участников онлайн-голосования на сентябрьских выборах

Организаторы акции «Миллион призов» рассказали о старте программы для участников онлайн-голосования на сентябрьских выборах.

Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что принявшие участие в онлайн-голосовании на выборах мэра Москвы и депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО с 8 по 10 сентября 2023 года, смогут принять участие в акции программы «Миллион призов».

Победители смогут получить 1, 3 или 5 тыс. призовых баллов и обменять их на покупки у партнёров программы. Всего предусмотрено 2,3 млн призов.

Розыгрыши пройдут 9, 10 и 11 сентября. Победители получат СМС-сообщения о выигрыше.

Ранее сообщалось, что на портале «Госуслуги» подано более 400 тыс. заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ).