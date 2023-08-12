Узнать больше

Открылась страница акции «Миллион призов» для участников онлайн-голосования на сентябрьских выборах

Короткая ссылка
Организаторы акции «Миллион призов» рассказали о старте программы для участников онлайн-голосования на сентябрьских выборах.
Открылась страница акции «Миллион призов» для участников онлайн-голосования на сентябрьских выборах
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что принявшие участие в онлайн-голосовании на выборах мэра Москвы и депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО с 8 по 10 сентября 2023 года, смогут принять участие в акции программы «Миллион призов».

Победители смогут получить 1, 3 или 5 тыс. призовых баллов и обменять их на покупки у партнёров программы. Всего предусмотрено 2,3 млн призов.

Розыгрыши пройдут 9, 10 и 11 сентября. Победители получат СМС-сообщения о выигрыше.

Ранее сообщалось, что на портале «Госуслуги» подано более 400 тыс. заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить