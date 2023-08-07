Более 400 тысяч заявок на «Госуслугах» подано на участие в онлайн голосовании
- РИА Новости
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Об этом сообщает пресс-служба Минцифры России в Telegram.
Уточняется, что проголосовать онлайн можно на выборах депутатов Госдумы, глав субъектов, региональных парламентов, а также органов местного самоуправления.
Для голосования онлайн нужно подать заявку на портале госуслуг до 23:59 по московскому времени 4 сентября, за исключением Свердловской (до 23:59 мск 5 сентября), Челябинской и Томской областей (до 23:59 мск 6 сентября).
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий с декабря регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ежедневно около 70 тыс. москвичей обращаются за госуслугами.