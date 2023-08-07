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Более 400 тысяч заявок на «Госуслугах» подано на участие в онлайн голосовании

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На портале «Госуслуги» подано более 400 тыс. заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Голосование в формате онлайн доступно в 25 регионах России.
Более 400 тысяч заявок на «Госуслугах» подано на участие в онлайн голосовании
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры России в Telegram.

Уточняется, что проголосовать онлайн можно на выборах депутатов Госдумы, глав субъектов, региональных парламентов, а также органов местного самоуправления.

Для голосования онлайн нужно подать заявку на портале госуслуг до 23:59 по московскому времени 4 сентября, за исключением Свердловской (до 23:59 мск 5 сентября), Челябинской и Томской областей (до 23:59 мск 6 сентября).

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий с декабря регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ежедневно около 70 тыс. москвичей обращаются за госуслугами.

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