Собянин: порядка 70 тысяч москвичей обращаются за госуслугами ежедневно

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ежедневно около 70 тыс. москвичей обращаются за госуслугами.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы.

Собянин также добавил, что работники центров госуслуг участвуют в различных социально значимых проектах города.

Так, например, в рамках проекта «Здоровая Москва» сотрудники помогают подготовиться к прохождению осмотров. Вместе с тем в медучреждениях работники центров госуслуг решают возникшие немедицинские вопросы.

Ранее Сергей Собянин заявил, что столичные власти приняли решение реконструировать ещё 140 городских поликлиник.