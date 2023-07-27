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Собянин: порядка 70 тысяч москвичей обращаются за госуслугами ежедневно

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ежедневно около 70 тыс. москвичей обращаются за госуслугами.
Собянин: порядка 70 тысяч москвичей обращаются за госуслугами ежедневно

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы.

Собянин также добавил, что работники центров госуслуг участвуют в различных социально значимых проектах города.

Так, например, в рамках проекта «Здоровая Москва» сотрудники помогают подготовиться к прохождению осмотров. Вместе с тем в медучреждениях работники центров госуслуг решают возникшие немедицинские вопросы.

Ранее Сергей Собянин заявил, что столичные власти приняли решение реконструировать ещё 140 городских поликлиник.

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