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Первый розыгрыш акции «Миллион призов» прошёл в Москве

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В Москве прошёл первый розыгрыш программы «Миллион призов» среди тех, кто 8 сентября участвовал в электронном голосовании.
Первый розыгрыш акции «Миллион призов» прошёл в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Призовые баллы получили 1 094 159 человек. После 12:00 победителям розыгрыша отправят смс с информацией о выигрыше. Баллы можно обменять на покупки у партнёров программы или направить на благотворительность.

Победители получили от 1 тыс. до 5 тыс. призовых баллов. Им необходимо будет активировать уникальный код участника до 25 сентября включительно. 

Ранее организаторы акции «Миллион призов» рассказали о старте программы для участников онлайн-голосования на сентябрьских выборах.

На выборах мэра Москвы, которые проходят с 8 по 10 сентября, доступно четыре способа голосования: онлайн, с помощью электронных терминалов, традиционным способом и на дому.

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