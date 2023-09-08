Врач Болибок рассказал, как избежать простуды в офисе
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В беседе с телеканалом «Звезда» Болибок порекомендовал отправить работника с простудой на удалёнку или носить маску.
По словам врача, не менее важно проводить дезинфекцию воздуха, проветривать помещение. В случае, когда окна закрыты, повышается риск заражения от заболевшего коллеги.
«Возникает повышенный концентрат аэрозоля, а если попадает кто-то с вирусной инфекцией, то все заражаются», — пояснил Болибок.
Также врач посоветовал чаще мыть руки и лицо.
Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что в этом сезоне не стоит ожидать чего-то нового от гриппа, а в случае с вакцинацией важно помнить, что иммунитет вырабатывается около трёх недель при первичной иммунизации.