Узнать больше

Врач Болибок рассказал, как избежать простуды в офисе

Короткая ссылка
Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, как избежать заражения в офисе от коллег.
Врач Болибок рассказал, как избежать простуды в офисе
  • Gettyimages.ru
  • © Jamie Grill

В беседе с телеканалом «Звезда» Болибок порекомендовал отправить работника с простудой на удалёнку или носить маску.

По словам врача, не менее важно проводить дезинфекцию воздуха, проветривать помещение. В случае, когда окна закрыты, повышается риск заражения от заболевшего коллеги.

«Возникает повышенный концентрат аэрозоля, а если попадает кто-то с вирусной инфекцией, то все заражаются», — пояснил Болибок.

Также врач посоветовал чаще мыть руки и лицо.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что в этом сезоне не стоит ожидать чего-то нового от гриппа, а в случае с вакцинацией важно помнить, что иммунитет вырабатывается около трёх недель при первичной иммунизации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить