Врач Болибок рассказал, как избежать простуды в офисе

Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, как избежать заражения в офисе от коллег.

В беседе с телеканалом «Звезда» Болибок порекомендовал отправить работника с простудой на удалёнку или носить маску.

По словам врача, не менее важно проводить дезинфекцию воздуха, проветривать помещение. В случае, когда окна закрыты, повышается риск заражения от заболевшего коллеги.

«Возникает повышенный концентрат аэрозоля, а если попадает кто-то с вирусной инфекцией, то все заражаются», — пояснил Болибок.

Также врач посоветовал чаще мыть руки и лицо.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что в этом сезоне не стоит ожидать чего-то нового от гриппа, а в случае с вакцинацией важно помнить, что иммунитет вырабатывается около трёх недель при первичной иммунизации.