Врач Мартиросян посоветовала проветривать офис минимум два раза в день

Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Лиана Мартиросян рассказала о профилактике коронавируса в офисе.

В беседе с Life.ru врач посоветовала чаще мыть руки, регулярно проводить влажную уборку, в том числе с антисептиком.

Не менее важно проветривать помещение минимум два раза в день, а также поддерживать температурный режим в пределах +23...+24 °С.

Мартиросян рекомендует меньше касаться общедоступных загрязнённых предметов, не пользоваться многоразовой общей посудой.

По словам врача, также можно носить медицинские маски в местах наибольшего скопления людей.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что в этом сезоне не стоит ожидать чего-то нового от гриппа, а в случае с вакцинацией важно помнить, что иммунитет вырабатывается около трёх недель при первичной иммунизации.