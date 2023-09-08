Узнать больше

Стало известно о состоянии попавших в ДТП в Ленобласти велосипедисток

Короткая ссылка
Стало известно о состоянии велосипедисток, попавших в ДТП с фурой во время тренировки на трассе в Ленобласти. Всего в аварии пострадали 11 несовершеннолетних спортсменов и один взрослый.
Стало известно о состоянии попавших в ДТП в Ленобласти велосипедисток
  • РИА Новости

Об этом сообщает 78.ru.

Утверждается, что три подростка были доставлены в больницы Санкт-Петербурга в тяжёлом состоянии. 

Ещё троих девочек отпустили домой после осмотра.

«Троих девочек отпустили домой в удовлетворительном состоянии», — говорится в сообщении.

Ранее директор школы-интерната «Олимпийский резерв» Вячеслав Ванжин рассказал RT, что тренер велосипедисток, которые попали в аварию в Ленинградской области, находится в тяжёлом состоянии.

Также сообщалось, что две спортсменки погибли на месте от полученных травм.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя фуры, совершившего наезд на детскую группу велосипедистов в Выборгском районе Ленинградской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить