Стало известно о состоянии попавших в ДТП в Ленобласти велосипедисток
- РИА Новости
Об этом сообщает 78.ru.
Утверждается, что три подростка были доставлены в больницы Санкт-Петербурга в тяжёлом состоянии.
Ещё троих девочек отпустили домой после осмотра.
«Троих девочек отпустили домой в удовлетворительном состоянии», — говорится в сообщении.
Ранее директор школы-интерната «Олимпийский резерв» Вячеслав Ванжин рассказал RT, что тренер велосипедисток, которые попали в аварию в Ленинградской области, находится в тяжёлом состоянии.
Также сообщалось, что две спортсменки погибли на месте от полученных травм.
Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя фуры, совершившего наезд на детскую группу велосипедистов в Выборгском районе Ленинградской области.