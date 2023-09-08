Стало известно о состоянии попавших в ДТП в Ленобласти велосипедисток

Стало известно о состоянии велосипедисток, попавших в ДТП с фурой во время тренировки на трассе в Ленобласти. Всего в аварии пострадали 11 несовершеннолетних спортсменов и один взрослый.

РИА Новости

Об этом сообщает 78.ru. Утверждается, что три подростка были доставлены в больницы Санкт-Петербурга в тяжёлом состоянии. Ещё троих девочек отпустили домой после осмотра. «Троих девочек отпустили домой в удовлетворительном состоянии», — говорится в сообщении. Ранее директор школы-интерната «Олимпийский резерв» Вячеслав Ванжин рассказал RT, что тренер велосипедисток, которые попали в аварию в Ленинградской области, находится в тяжёлом состоянии. Также сообщалось, что две спортсменки погибли на месте от полученных травм. Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя фуры, совершившего наезд на детскую группу велосипедистов в Выборгском районе Ленинградской области.