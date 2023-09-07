Тренер попавших в ДТП в Ленобласти велосипедисток находится в тяжёлом состоянии

Директор школы-интерната «Олимпийский резерв» Вячеслав Ванжин рассказал RT, что тренер велосипедисток, которые попали в аварию в Ленинградской области, находится в тяжёлом состоянии.

Ванжин подтвердил, что тренер самостоятельно выбирает маршрут для тренировок.

При этом разрешения на выезд на федеральную трассу повышенной опасности он не получал, добавил собеседник RT.

7 сентября грузовик наехал на группу велосипедистов и машину сопровождения на трассе «Скандинавия».

В Комитете по здравоохранению заявили, что пострадал один взрослый, двое детей погибли, ещё шесть ранены.

Ранее Вячеслав Екимов высказался по поводу ДТП с участием команды велогонщиц в Ленинградской области.