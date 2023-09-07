Психолог Соловьёва назвала тревогу базовой эмоцией при невротических состояниях

Психолог Елена Соловьёва выразила мнение, что невротические состояния нельзя считать ни нормой, ни патологией.

«Базовая эмоция при невротических состояниях — это тревога, причём направленная в будущее. Человек тревожится постоянно, постоянно у него есть повод для какой-то тревоги», — сказала она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, невротическая тревога — это когда человек или просыпается с состоянием тревоги и не понимает, почему это происходит, или когда человек в течение дня испытывает постоянное ощущение тревоги.

Как отметила Соловьёва, это и есть невроз.

Ранее Михаил Хорс, кандидат психологических наук, руководитель Лаборатории психологии здоровья НМИЦ ТПМ Минздрава России, рассказал о депрессии и её профилактике.