Узнать больше

Психолог Соловьёва назвала тревогу базовой эмоцией при невротических состояниях

Короткая ссылка
Психолог Елена Соловьёва выразила мнение, что невротические состояния нельзя считать ни нормой, ни патологией.
Психолог Соловьёва назвала тревогу базовой эмоцией при невротических состояниях
  • Gettyimages.ru
  • © PeopleImages

«Базовая эмоция при невротических состояниях — это тревога, причём направленная в будущее. Человек тревожится постоянно, постоянно у него есть повод для какой-то тревоги», — сказала она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, невротическая тревога — это когда человек или просыпается с состоянием тревоги и не понимает, почему это происходит, или когда человек в течение дня испытывает постоянное ощущение тревоги.

Как отметила Соловьёва, это и есть невроз.

Ранее Михаил Хорс, кандидат психологических наук, руководитель Лаборатории психологии здоровья НМИЦ ТПМ Минздрава России, рассказал о депрессии и её профилактике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить