Психолог Соловьёва назвала тревогу базовой эмоцией при невротических состояниях
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«Базовая эмоция при невротических состояниях — это тревога, причём направленная в будущее. Человек тревожится постоянно, постоянно у него есть повод для какой-то тревоги», — сказала она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По её словам, невротическая тревога — это когда человек или просыпается с состоянием тревоги и не понимает, почему это происходит, или когда человек в течение дня испытывает постоянное ощущение тревоги.
Как отметила Соловьёва, это и есть невроз.
Ранее Михаил Хорс, кандидат психологических наук, руководитель Лаборатории психологии здоровья НМИЦ ТПМ Минздрава России, рассказал о депрессии и её профилактике.