Психолог Хорс рассказал о причинах депрессии

Кандидат психологических наук, руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс рассказал о депрессии и её профилактике.

В беседе с НСН Хорс объяснил, что депрессия — это диагноз. По его словам, заболеванию больше подвержены те, кто конфликтуют с реальностью.

«Если человек имеет жёсткие ожидания от своей жизни и готов только к этим ожиданиям, тогда любой другой сценарий отметается и объявляется отрицательным, человек начинает страдать», — объяснил эксперт.

Хорс советует при тяжёлых состояниях обращаться к специалисту, не винить себя, а признать проблему.

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