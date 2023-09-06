Психолог Хорс рассказал о причинах депрессии
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В беседе с НСН Хорс объяснил, что депрессия — это диагноз. По его словам, заболеванию больше подвержены те, кто конфликтуют с реальностью.
«Если человек имеет жёсткие ожидания от своей жизни и готов только к этим ожиданиям, тогда любой другой сценарий отметается и объявляется отрицательным, человек начинает страдать», — объяснил эксперт.
Хорс советует при тяжёлых состояниях обращаться к специалисту, не винить себя, а признать проблему.
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