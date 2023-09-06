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Специалист Баушева рассказала о симптомах выгорания на работе и его профилактике

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Бизнес-консультант, эксперт в сфере личностного роста Надежда Баушева рассказала о симптомах выгорания на работе и его профилактике.
Специалист Баушева рассказала о симптомах выгорания на работе и его профилактике
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Газетой.Ru» Баушева рассказала, что постоянная нагрузка на работе, напряжение и неумение отдыхать могут привести к выгоранию. Его симптомами являются отсутствие интереса как к работе, так и к другим сферам, ощущение опустошённости, раздражительности и усталости.

По словам специалиста, разделяют три стадии выгорания. При низкой стадии человек чувствует лёгкую усталость и поглощён работой.

При средней сил и энергии гораздо меньше, чем рабочих задач. Моменты продуктивности могут сменяться неэффективностью.

«Высокий уровень — человек чувствует себя опустошённым и загнанным, работа не приносит ему никакого удовлетворения», — добавила специалист.

По её словам, на данной стадии человек ощущает полную потерю интереса к работе и жизни.

Баушева советует при появлении первых признаков выгорания выполнять задачи в рамках рабочего дня, а также учиться отдыхать.

В случае сильного выгорания специалист советует перейти на менее загруженный участок работы или сделать перерыв в трудовой деятельности.

«В первое время важно восстановить физическое состояние: много спать, гулять на свежем воздухе, уделять внимание питанию, минимизировать количество алкоголя», — добавила специалист.

Ранее психодраматерапевт Ольга Малинина рассказала, что выгорание, депрессия и хроническая усталость возникают, когда человек отдаёт больше, чем получает.

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