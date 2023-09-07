Узнать больше

Психолог Екушевская: подростки могут развивать важные навыки за счёт подработок

Короткая ссылка
Психолог, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская перечислила плюсы ситуации, когда подростки начинают трудовую деятельность.
Психолог Екушевская: подростки могут развивать важные навыки за счёт подработок
  • Gettyimages.ru
  • © JackF

Таким образом ребёнок развивает свою финансовую грамотность, начинает по-другому относиться к деньгам, ощущая их цену, учится планировать доходы и расходы, пользоваться финансовыми сервисами, копить, перечислила она в разговоре с «Газетой.Ru».

«Это всё подтягивает самостоятельность и ответственность. Проба себя в деле развивает множество надпрофессиональных навыков: работа в команде, коммуникация, тайм-менеджмент, планирование, ответственность за принятие решений и так далее», — отметила Екушевская.

По словам психолога, это также помогает подростку с самоопределением, особенно если он занят в сфере, с которой хотел бы связать профессиональную деятельность.

Ранее психолог Центра психолого-педагогической помощи в педиатрии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России Ольга Егоренкова дала советы, как помочь школьнику войти в учебный ритм и помочь ему с ранними подъёмами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить