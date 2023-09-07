Психолог Екушевская: подростки могут развивать важные навыки за счёт подработок

Психолог, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская перечислила плюсы ситуации, когда подростки начинают трудовую деятельность.

Таким образом ребёнок развивает свою финансовую грамотность, начинает по-другому относиться к деньгам, ощущая их цену, учится планировать доходы и расходы, пользоваться финансовыми сервисами, копить, перечислила она в разговоре с «Газетой.Ru».

«Это всё подтягивает самостоятельность и ответственность. Проба себя в деле развивает множество надпрофессиональных навыков: работа в команде, коммуникация, тайм-менеджмент, планирование, ответственность за принятие решений и так далее», — отметила Екушевская.

По словам психолога, это также помогает подростку с самоопределением, особенно если он занят в сфере, с которой хотел бы связать профессиональную деятельность.

Ранее психолог Центра психолого-педагогической помощи в педиатрии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России Ольга Егоренкова дала советы, как помочь школьнику войти в учебный ритм и помочь ему с ранними подъёмами.