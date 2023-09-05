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Психолог Егоренкова посоветовала приучать школьника к ранним подъёмам постепенно

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Психолог Центра психолого-педагогической помощи в педиатрии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России Ольга Егоренкова дала советы, как помочь школьнику войти в учебный ритм и помочь ему с ранними подъёмами.

Собирать необходимые вещи и школьные принадлежности нужно с вечера, а на сборы перед выходом в школу выделять достаточно времени, посоветовала специалист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

«Важное условие быстрого и лёгкого пробуждения — полноценный сон. Длительность ночного сна младшего школьника составляет около десяти часов, подростков средних и старших классов — восемь-девять часов», — отметила Егоренкова.

Она также посоветовала воздержаться от критики и желания поторопить ребёнка, поскольку это не поможет, а лишь зафиксирует его на негативных переживаниях.

Ранее специалисты Минздрава Удмуртии дали рекомендации по сохранению здоровья школьников в течение учебного года.

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