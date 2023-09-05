Психолог Егоренкова посоветовала приучать школьника к ранним подъёмам постепенно
Собирать необходимые вещи и школьные принадлежности нужно с вечера, а на сборы перед выходом в школу выделять достаточно времени, посоветовала специалист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
«Важное условие быстрого и лёгкого пробуждения — полноценный сон. Длительность ночного сна младшего школьника составляет около десяти часов, подростков средних и старших классов — восемь-девять часов», — отметила Егоренкова.
Она также посоветовала воздержаться от критики и желания поторопить ребёнка, поскольку это не поможет, а лишь зафиксирует его на негативных переживаниях.
Ранее специалисты Минздрава Удмуртии дали рекомендации по сохранению здоровья школьников в течение учебного года.