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Врач Месропова: из-за кариеса молочных зубов постоянные могут разрушаться

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Руководитель стоматологической клиники «Даймонд» Кристина Месропова рассказала о последствиях недолеченных молочных зубов у детей.
Врач Месропова: из-за кариеса молочных зубов постоянные могут разрушаться
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

В беседе с «Газетой.Ru» Месропова объяснила, что из-за разрушения зубов у ребёнка может сформироваться неправильный прикус, а из-за кариеса молочных постоянные могут разрушаться и прорезываться с дефектами.

«Ещё одно неочевидное последствие непролеченных молочных зубов — дискомфорт при пережёвывании пищи. Ребёнок старается поесть побыстрее, это влияет на усвояемость пищи и влечёт проблемы с ЖКТ», — добавила специалист.

Месропова посоветовала родителям следить за гигиеной рта ребёнка и прививать ему эту привычку.

Ранее врач-стоматолог клиники эстетической стоматологии «Дева-Дент» Диана Левчук рассказала, как эффективно использовать зубную пасту.

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