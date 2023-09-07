Врач Месропова: из-за кариеса молочных зубов постоянные могут разрушаться
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В беседе с «Газетой.Ru» Месропова объяснила, что из-за разрушения зубов у ребёнка может сформироваться неправильный прикус, а из-за кариеса молочных постоянные могут разрушаться и прорезываться с дефектами.
«Ещё одно неочевидное последствие непролеченных молочных зубов — дискомфорт при пережёвывании пищи. Ребёнок старается поесть побыстрее, это влияет на усвояемость пищи и влечёт проблемы с ЖКТ», — добавила специалист.
Месропова посоветовала родителям следить за гигиеной рта ребёнка и прививать ему эту привычку.
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