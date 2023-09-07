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Стоматолог Левчук посоветовала менять зубную пасту раз в один-полтора месяца

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Врач-стоматолог клиники эстетической стоматологии «Дева-Дент» Диана Левчук рассказала, как эффективно использовать зубную пасту.

В беседе с «Газетой.Ru» Левчук объяснила, что для эффективной чистки зубов оптимальным будет количество пасты размером с горошину.

Также стоматолог посоветовала не пользоваться пастами с содержанием карбоната кальция, чаще всего такие пасты — дешёвые.

«Это недорогой и очень грубый абразив, который может поцарапать эмаль. Лучше выбирать пасту среднего ценового сегмента и изучать состав перед покупкой», — отметила Левчук.

Специалист советует менять как состав, так и марку зубной пасты, чтобы не произошло привыкание. По словам стоматолога, одного тюбика должно хватать на один-полтора месяца использования.

Ранее стоматолог-гигиенист клиники «Белая радуга» Дарья Тараткина рассказала о правилах чистки зубов.

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