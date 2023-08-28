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Стоматолог Тараткина рассказала о правилах чистки зубов

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Стоматолог-гигиенист клиники «Белая радуга» Дарья Тараткина рассказала о правилах чистки зубов.
Стоматолог Тараткина рассказала о правилах чистки зубов
  • Gettyimages.ru
  • © Paco Navarro

В беседе с Life.ru Тараткина посоветовала выбирать зубную щётку с большим количеством мягких щетинок одинаковой длины, без резиновых вставок.

«Её (щётку. — RT) нужно держать в пальцах, как писчую ручку, ставить половину на десну, половину на зубы под углом 45° к десне и при чистке делать небольшие круговые движения, как будто вы массируете десну», — объяснила стоматолог.

Кроме того, Тараткина посоветовала проконсультироваться с врачом по поводу выбора зубной пасты.

«Важно знать, что микроорганизмы могут адаптироваться к зубной пасте — и тогда её дальнейшее использование будет бесполезно», — добавила врач.

Стоматолог порекомендовала использовать скребок для чистки языка, так как микробы скапливаются и на нём.

Ранее стоматолог-пародонтолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Багиева рассказала, как правильно чистить зубы.

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