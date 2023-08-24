Узнать больше

Стоматолог Багиева посоветовала чистить зубы не менее двух минут

Короткая ссылка
Стоматолог-пародонтолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Багиева рассказала, как правильно чистить зубы.
Стоматолог Багиева посоветовала чистить зубы не менее двух минут
  • Gettyimages.ru

Чистить зубы необходимо дважды в день — утром и вечером, процедура должна длиться не менее двух минут, сообщила она в беседе с РИАМО.

Багиева посоветовала использовать дополнительные средства для более эффективной гигиены: ирригатор, зубную нить, монопучковую щётку, специальные ёршики. Все средства необходимо подбирать вместе с врачом, отметила она.

«Чтобы определить, насколько качественно вы почистили зубы, можно использовать специальные таблетки или растворы с фуксином или метиленовым синим. Эти индикаторы покажут, если какая-то зона нуждается в дополнительном внимании», — заключила стоматолог.

Ранее детский стоматолог-ортодонт «СМ-Стоматология» кандидат медицинских наук Николай Максимов перечислил неочевидные причины, влияющие на формирование неправильного прикуса у детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить