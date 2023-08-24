Стоматолог Багиева посоветовала чистить зубы не менее двух минут

Стоматолог-пародонтолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Багиева рассказала, как правильно чистить зубы.

Чистить зубы необходимо дважды в день — утром и вечером, процедура должна длиться не менее двух минут, сообщила она в беседе с РИАМО.

Багиева посоветовала использовать дополнительные средства для более эффективной гигиены: ирригатор, зубную нить, монопучковую щётку, специальные ёршики. Все средства необходимо подбирать вместе с врачом, отметила она.

«Чтобы определить, насколько качественно вы почистили зубы, можно использовать специальные таблетки или растворы с фуксином или метиленовым синим. Эти индикаторы покажут, если какая-то зона нуждается в дополнительном внимании», — заключила стоматолог.

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