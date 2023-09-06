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В День города Москвы рестораторы подготовили гастрономическую программу

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В День города Москвы, с 8 по 10 сентября, рестораторы подготовили гастрономическую программу на 26 фестивальных площадках.
В День города Москвы рестораторы подготовили гастрономическую программу
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Так, на площади Революции можно будет попробовать вареники «Подмосковная Вишня», чебурек с «Сухаревки» с говядиной и мороженое «по-микояновски» в вафельном рожке, в парке Горького — стейк из свинины с хреном «по-тестовски», «старомосковскую» солянку, а также гречневик с соусом из белых грибов.

В сквере у Гольяновского пруда предложат торты «Птичье молоко», «Прага», ромовую бабу, хрустящие трубочки с варёной сгущёнкой и грецким орехом.

В Тёплом стане можно будет попробовать жареные вареники с картошкой и грибами или с укропом и сметаной.

Ранее сообщалось, что в Тюмени 10 сентября гастрономический фестиваль «Вкусы тюменской осени» пройдёт на 16 городских площадках.

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