В Тюмени фестиваль «Вкусы тюменской осени» пройдёт 10 сентября
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Мероприятие состоится в рамках большого областного фестиваля «Тюменская осень», передаёт «Тюменская область сегодня».
Инициатор создания Союза рестораторов Татьяна Никитина рассказала, что в этот день 16 ресторанов представят свои варианты приготовления оладий. Горожане смогут продегустировать разные виды и выбрать лучшего шеф-повара.
Также на 81 точке «Тюменской осени» будет представлена продукция местных предприятий: мясная, молочная, кондитерская и др.
Ранее сообщалось, что фестиваль «Столица закатов» пройдёт в Нижнем Новгороде 11—13 августа.