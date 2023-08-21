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В Тюмени фестиваль «Вкусы тюменской осени» пройдёт 10 сентября

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В Тюмени 10 сентября гастрономический фестиваль «Вкусы тюменской осени» пройдёт на 16 городских площадках.
В Тюмени фестиваль «Вкусы тюменской осени» пройдёт 10 сентября
  • Gettyimages.ru
  • © ehblake

Мероприятие состоится в рамках большого областного фестиваля «Тюменская осень», передаёт «Тюменская область сегодня».

Инициатор создания Союза рестораторов Татьяна Никитина рассказала, что в этот день 16 ресторанов представят свои варианты приготовления оладий. Горожане смогут продегустировать разные виды и выбрать лучшего шеф-повара.

Также на 81 точке «Тюменской осени» будет представлена продукция местных предприятий: мясная, молочная, кондитерская и др.

Ранее сообщалось, что фестиваль «Столица закатов» пройдёт в Нижнем Новгороде 11—13 августа.

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