В Тюмени фестиваль «Вкусы тюменской осени» пройдёт 10 сентября

В Тюмени 10 сентября гастрономический фестиваль «Вкусы тюменской осени» пройдёт на 16 городских площадках.

Мероприятие состоится в рамках большого областного фестиваля «Тюменская осень», передаёт «Тюменская область сегодня».

Инициатор создания Союза рестораторов Татьяна Никитина рассказала, что в этот день 16 ресторанов представят свои варианты приготовления оладий. Горожане смогут продегустировать разные виды и выбрать лучшего шеф-повара.

Также на 81 точке «Тюменской осени» будет представлена продукция местных предприятий: мясная, молочная, кондитерская и др.

Ранее сообщалось, что фестиваль «Столица закатов» пройдёт в Нижнем Новгороде 11—13 августа.