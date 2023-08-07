В Нижнем Новгороде фестиваль «Столица закатов» состоится 11—13 августа

Опубликована программа фестиваля «Столица закатов», который пройдёт в Нижнем Новгороде 11, 12 и 13 августа.

Об этом пишет сайт pravda-nn.ru.

Так, в рамках мероприятия пройдёт гастрономический фестиваль с ярмаркой и мастер-классами.

Также в разные дни состоятся выступления саксофониста Виктора Поспелова, музыкантов Анастасии Кирсановой и Алексея Ширяева, которые представят акустические каверы, Валентины Лимоновой и Любови Лысенко, вокалистов Анастасии Tess, Гарика Геворгяна, Дарьи Куликовой.

Ранее сообщалось, что XI фестиваль «День Варенья» в Подмосковье посетили 1695 человек.