Фестиваль «День Варенья» в Подмосковье посетили порядка 1,7 тысячи человек
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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.
Фестиваль прошёл в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева.
Кроме того, на территории музея состоялись гастрономическая, книжная и благотворительная ярмарки, а также шоу вареньеваров.
Ранее сообщалось, что на фестивале «Цветочный джем» в Лужниках в рамках Московского урбанистического форума (МУФ) представлено 33,8 тыс. цветов.