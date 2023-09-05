Вирусолог Аграновский о коронавирусе: доминирующие штаммы меняются

Вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с RT прокомментировал рост заболеваемости коронавирусом в России на 31,6% за неделю.

«Дело не в сезоне, а дело в том, что доминирующие штаммы меняются. Те, которые появляются позже, занимают площадку, они частично уходят от тех антител, которые образовались в ответ на вакцинацию или в ответ на заражение предыдущими штаммами», — отметил вирусолог.

По его словам, рост зависит от этого обстоятельства.

«Это ещё не вспышка. Любая эпидемия идёт вверх и вниз. Пока что это в пределах ожидаемого», — считает он.

Ранее стало известно, что заболеваемость коронавирусом в России выросла на 31,6% за неделю.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире на 63% за 28 дней.