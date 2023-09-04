Психолог Гришина посоветовала обсудить с ребёнком выбор будущей профессии
- Gettyimages.ru
- © Kentaroo Tryman
«Прежде всего расскажите своему ребёнку о том, что ему предстоит выбор — и это не тяжёлая необходимость, а, наоборот, радость», — посоветовала специалист в интервью газете «Известия».
Гришина отметила, что важно донести до ребёнка мысль, что работа может приносить удовольствие. Кроме того, ребёнок должен знать, что именно его мнение в этом вопросе самое важное, потому что только он знает, что именно ему нравится. Поэтому будущая работа может быть связана с увлечениями ребёнка.
Он должен видеть и понимать, что в любой отрасли есть множество занятий и позиций, которые ему доступны, резюмировала эксперт.
Ранее сообщалось, что на площадке Московского урбанистического форума в «Лужниках» для детей и подростков от десяти до 16 лет организовали бесплатные мастер-классы по кинопрофессиям.