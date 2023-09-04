Психолог Гришина посоветовала обсудить с ребёнком выбор будущей профессии

Психолог, руководитель направления профориентации и развития подростков образовательной компании MAXIMUM Education Ирина Гришина дала советы родителям, как помочь ребёнку определиться с будущей профессией.

«Прежде всего расскажите своему ребёнку о том, что ему предстоит выбор — и это не тяжёлая необходимость, а, наоборот, радость», — посоветовала специалист в интервью газете «Известия».

Гришина отметила, что важно донести до ребёнка мысль, что работа может приносить удовольствие. Кроме того, ребёнок должен знать, что именно его мнение в этом вопросе самое важное, потому что только он знает, что именно ему нравится. Поэтому будущая работа может быть связана с увлечениями ребёнка.

Он должен видеть и понимать, что в любой отрасли есть множество занятий и позиций, которые ему доступны, резюмировала эксперт.

Ранее сообщалось, что на площадке Московского урбанистического форума в «Лужниках» для детей и подростков от десяти до 16 лет организовали бесплатные мастер-классы по кинопрофессиям.