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Мастер-классы по кинопрофессиям для подростков проведут в рамках МУФ в «Лужниках»

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На площадке Московского урбанистического форума в «Лужниках» для детей и подростков от десяти до 16 лет организованы бесплатные мастер-классы по кинопрофессиям.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин отметил, что мероприятия организованы в рамках проекта по созданию масштабного кинокластера с тем, чтобы в будущем «закрывать кадровые потребности внутреннего рынка».

«На мастер-классах участники смогут познакомиться с киноиндустрией и выбрать для себя дальнейший ориентир в профессии», — прокомментировал он.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин запустил первую очередь кинокластера в селе Красная Пахра в ТиНАО.

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