Мастер-классы по кинопрофессиям для подростков проведут в рамках МУФ в «Лужниках»
Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин отметил, что мероприятия организованы в рамках проекта по созданию масштабного кинокластера с тем, чтобы в будущем «закрывать кадровые потребности внутреннего рынка».
«На мастер-классах участники смогут познакомиться с киноиндустрией и выбрать для себя дальнейший ориентир в профессии», — прокомментировал он.
Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин запустил первую очередь кинокластера в селе Красная Пахра в ТиНАО.