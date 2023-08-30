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Врачи из Ямала помогли 2,7 тысячи жителей ДНР за два месяца

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Во время второй командировки врачей из Ямало-Ненецкого автономного округа в подшефную Волноваху в июле и августе обследование у медиков прошли более 2,7 тыс. жителей ДНР.
Врачи из Ямала помогли 2,7 тысячи жителей ДНР за два месяца
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора ЯНАО.

В настоящее время в Волновахе работают девять ямальских медиков — два терапевта, невролог, кардиолог, ортопед-травматолог, акушер-гинеколог, рентгенолог и два лаборанта. Приём пациентов проходит в городской больнице, восстановленной силами строителей из ЯНАО.

Каждые выходные бригада медработников отправляется в Волновахский район к пожилым и маломобильным жителям и помогает в восстановлении документов на инвалидность.

Ранее сообщалось, что ямальские строители восстановили два детсада в Волновахском районе.

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