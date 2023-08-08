Ямальские строители восстановили два детсада в Волновахском районе

Строители из Ямало-Ненецкого автономного округа восстановили два детских сада в посёлке городского типа Новотроицкий Волновахского района ДНР.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора ЯНАО.

«Двухэтажные здания капитально отремонтировали, восстановили разрушенные участки. Строители заменили кровлю, установили новые окна и двери, внутри выполнили отделку современными материалами, заменили инженерные коммуникации, электрику», — отмечается в сообщении.

Также благоустроены тротуары и дорожки, восстановлено ограждение, игровое оборудование.

Ранее сообщалось, что в детском лагере Анапы завершились сборы спортсменов из Ямала и Волновахи.