В детском лагере Анапы завершились сборы спортсменов из Ямала и Волновахи

В лагере «Юбилейный» в Анапе завершились совместные тренировочные сборы, в которых принял участие 61 ребёнок из Волновахского района и 29 — из разных районов Ямало-Ненецкого автономного округа.

Об этом сообщает «Ямал 1».

Для спортсменов из секций по дзюдо, пауэрлифтингу, боксу, греко-римской борьбе и кикбоксингу провели общие сборы, а также мастер-классы и экскурсии.

Кроме того, сборная команда Ямала и Волновахи приняла участие в открытом первенстве Анапы по кикбоксингу, где завоевала две золотые, две серебряные медали и бронзу.

Ранее сообщалось, что в спортивном лагере «Сокол» в Ульяновской области летом смогут отдохнуть 30 детей из ДНР.