В детском лагере Анапы завершились сборы спортсменов из Ямала и Волновахи
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Об этом сообщает «Ямал 1».
Для спортсменов из секций по дзюдо, пауэрлифтингу, боксу, греко-римской борьбе и кикбоксингу провели общие сборы, а также мастер-классы и экскурсии.
Кроме того, сборная команда Ямала и Волновахи приняла участие в открытом первенстве Анапы по кикбоксингу, где завоевала две золотые, две серебряные медали и бронзу.
Ранее сообщалось, что в спортивном лагере «Сокол» в Ульяновской области летом смогут отдохнуть 30 детей из ДНР.