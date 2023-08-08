Узнать больше

В детском лагере Анапы завершились сборы спортсменов из Ямала и Волновахи

Короткая ссылка
В лагере «Юбилейный» в Анапе завершились совместные тренировочные сборы, в которых принял участие 61 ребёнок из Волновахского района и 29 — из разных районов Ямало-Ненецкого автономного округа.
В детском лагере Анапы завершились сборы спортсменов из Ямала и Волновахи
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом сообщает «Ямал 1».

Для спортсменов из секций по дзюдо, пауэрлифтингу, боксу, греко-римской борьбе и кикбоксингу провели общие сборы, а также мастер-классы и экскурсии.

Кроме того, сборная команда Ямала и Волновахи приняла участие в открытом первенстве Анапы по кикбоксингу, где завоевала две золотые, две серебряные медали и бронзу.

Ранее сообщалось, что в спортивном лагере «Сокол» в Ульяновской области летом смогут отдохнуть 30 детей из ДНР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить