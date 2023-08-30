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Мурашко исключил скачки цен на жизненно необходимые препараты в России

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко исключил скачок цен на жизненно важные препараты в России.
Мурашко исключил скачки цен на жизненно необходимые препараты в России
  • РИА Новости

«С начала года на 1,6% выросли цены на препараты из перечня ЖНВЛП, что ниже уровня инфляции... Цены на ЖНВЛП регулируются, поэтому скачков не ожидается», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Росздравнадзоре сообщили о росте цен на жизненно необходимые препараты.

Президент России Владимир Путин также отметил, что цены на лекарства выросли.

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал, что подготовил депутатский запрос в ФАС и Генпрокуратуру с просьбой взять на контроль ситуацию с ценами на ветпрепараты в России, а также с их ассортиментом.

По данным Россельхознадзора, ряд производителей не получают российских сертификатов, торгуя препаратами без документов или угрожая покинуть рынок.

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