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Депутат Бурматов заявил о шантаже со стороны ряда иностранных производителей ветпрепаратов

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Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал, что подготовил депутатский запрос в ФАС и Генпрокуратуру с просьбой взять на контроль ситуацию с ценами на ветпрепараты в России, а также с их ассортиментом.

«Потому что, с моей точки зрения, имеет место шантаж нашей страны со стороны ряда фармацевтических компаний иностранных, которые нам в настоящий момент угрожают дефицитом», — прокомментировал он для радиостанции «Говорит Москва».

По данным Россельхознадзора, ряд производителей не получают российских сертификатов, торгуя препаратами без документов или угрожая покинуть рынок.

«Сначала санкции вводили в отношении наших граждан, а теперь пытаются шантажировать нас же через животных», — заявил депутат.

Чтобы не допустить дефицита лекарств для питомцев, ведётся работа по импортозамещению и привлечению компаний из «дружественных стран», заключил Бурматов.

Ранее Владимир Бурматов в беседе с радио «Комсомольская правда» выступил с инициативой привлекать к ответственности за пропаганду жестокого обращения с животными.

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