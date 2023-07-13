Депутат Бурматов заявил о шантаже со стороны ряда иностранных производителей ветпрепаратов
«Потому что, с моей точки зрения, имеет место шантаж нашей страны со стороны ряда фармацевтических компаний иностранных, которые нам в настоящий момент угрожают дефицитом», — прокомментировал он для радиостанции «Говорит Москва».
По данным Россельхознадзора, ряд производителей не получают российских сертификатов, торгуя препаратами без документов или угрожая покинуть рынок.
«Сначала санкции вводили в отношении наших граждан, а теперь пытаются шантажировать нас же через животных», — заявил депутат.
Чтобы не допустить дефицита лекарств для питомцев, ведётся работа по импортозамещению и привлечению компаний из «дружественных стран», заключил Бурматов.
Ранее Владимир Бурматов в беседе с радио «Комсомольская правда» выступил с инициативой привлекать к ответственности за пропаганду жестокого обращения с животными.