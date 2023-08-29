Врач Демьяновская: работа по ночам негативно влияет на здоровье человека
Главные роли в управлении биоритмами выполняют кортизол (регулирует обмен веществ) и мелатонин (отвечает за сон). Ночной сон тяжело заменить дневным, поэтому после пробуждения вечером человек чувствует себя скорее разбитым, чем отдохнувшим, объяснила невролог в разговоре с «Газетой.Ru».
«Как итог, человек в целом перестаёт нормально отдыхать, а это может приводить к снижению концентрации внимания, нервному перенапряжению, психологическим проблемам и выгоранию на работе», — отметила Демьяновская.
По её словам, при работе в таком графике появляется чувство хронической усталости, апатия, признаки депрессивного расстройства.
Чтобы сохранить здоровье, нужно структурировать свой график, отдыхать в выходные дни, стараться спать не менее восьми часов в сутки, заключила врач.
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