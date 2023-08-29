Врач Демьяновская: работа по ночам негативно влияет на здоровье человека

Врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская предупредила, что работа по ночам приводит к нарушению метаболизма.

Главные роли в управлении биоритмами выполняют кортизол (регулирует обмен веществ) и мелатонин (отвечает за сон). Ночной сон тяжело заменить дневным, поэтому после пробуждения вечером человек чувствует себя скорее разбитым, чем отдохнувшим, объяснила невролог в разговоре с «Газетой.Ru».

«Как итог, человек в целом перестаёт нормально отдыхать, а это может приводить к снижению концентрации внимания, нервному перенапряжению, психологическим проблемам и выгоранию на работе», — отметила Демьяновская.

По её словам, при работе в таком графике появляется чувство хронической усталости, апатия, признаки депрессивного расстройства.

Чтобы сохранить здоровье, нужно структурировать свой график, отдыхать в выходные дни, стараться спать не менее восьми часов в сутки, заключила врач.

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