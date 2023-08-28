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Песков заявил, что Путин выразил соболезнования семье Пригожина

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье Евгения Пригожина до объявления результатов экспертизы, так как были «очевидные подтверждения» факта его смерти, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков заявил, что Путин выразил соболезнования семье Пригожина
  • РИА Новости

«Президент выразил соболезнования его семье... Были абсолютно очевидные подтверждения (гибели Пригожина. — RT), связанные с тем, что был полётный список, другие материалы», — цитирует его ТАСС.

Песков добавил, что для юридических процедур необходимо было дождаться результатов экспертизы.

23 августа в Тверской области около населённого пункта Куженкино разбился частный самолёт Embraer Legacy.

Росавиация опубликовала список пассажиров и членов экипажа самолёта Embraer, в котором значится в том числе Евгений Пригожин.

Следственный комитет России установил личности всех десяти погибших при крушении, они соответствуют полётному листу.

Президент России Владимир Путин рассказал, что знал Евгения Пригожина с начала 1990-х годов. Он описал его как человека сложной судьбы и назвал талантливым бизнесменом.

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