Песков заявил, что Путин выразил соболезнования семье Пригожина
- РИА Новости
«Президент выразил соболезнования его семье... Были абсолютно очевидные подтверждения (гибели Пригожина. — RT), связанные с тем, что был полётный список, другие материалы», — цитирует его ТАСС.
Песков добавил, что для юридических процедур необходимо было дождаться результатов экспертизы.
23 августа в Тверской области около населённого пункта Куженкино разбился частный самолёт Embraer Legacy.
Росавиация опубликовала список пассажиров и членов экипажа самолёта Embraer, в котором значится в том числе Евгений Пригожин.
Следственный комитет России установил личности всех десяти погибших при крушении, они соответствуют полётному листу.
Президент России Владимир Путин рассказал, что знал Евгения Пригожина с начала 1990-х годов. Он описал его как человека сложной судьбы и назвал талантливым бизнесменом.