Песков заявил, что Путин выразил соболезнования семье Пригожина

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье Евгения Пригожина до объявления результатов экспертизы, так как были «очевидные подтверждения» факта его смерти, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент выразил соболезнования его семье... Были абсолютно очевидные подтверждения (гибели Пригожина. — RT), связанные с тем, что был полётный список, другие материалы», — цитирует его ТАСС.

Песков добавил, что для юридических процедур необходимо было дождаться результатов экспертизы.

23 августа в Тверской области около населённого пункта Куженкино разбился частный самолёт Embraer Legacy.

Росавиация опубликовала список пассажиров и членов экипажа самолёта Embraer, в котором значится в том числе Евгений Пригожин.

Следственный комитет России установил личности всех десяти погибших при крушении, они соответствуют полётному листу.

Президент России Владимир Путин рассказал, что знал Евгения Пригожина с начала 1990-х годов. Он описал его как человека сложной судьбы и назвал талантливым бизнесменом.