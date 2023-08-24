Путин назвал Пригожина талантливым бизнесменом и человеком сложной судьбы
- РИА Новости
«Пригожина я знал очень давно, с начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки были у него серьёзные в жизни... Он был талантливый человек и бизнесмен», — сказал он.
Путин подчеркнул, что Пригожин всегда добивался нужных результатов, в том числе для общего дела.
По словам президента, 23 августа Евгений Пригожин вернулся из Африки.
В Тверской области около населённого пункта Куженкино разбился частный самолёт Embraer Legacy, совершавший рейс Москва — Санкт-Петербург.
На борту было десять человек, из них три члена экипажа. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли.
Комиссия Росавиации начала расследование причин аварии.
Также Росавиация опубликовала список пассажиров и членов экипажа самолёта Embraer, в котором значится в том числе Евгений Пригожин.