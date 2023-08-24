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Путин назвал Пригожина талантливым бизнесменом и человеком сложной судьбы

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Президент России Владимир Путин рассказал, что знал Евгения Пригожина с начала 1990-х годов. Он описал его как человека сложной судьбы и назвал талантливым бизнесменом.
Путин назвал Пригожина талантливым бизнесменом и человеком сложной судьбы
  • РИА Новости

«Пригожина я знал очень давно, с начала 90-х годов.  Это был человек сложной судьбы, и ошибки были у него серьёзные в жизни... Он был талантливый человек и бизнесмен», — сказал он.

Путин подчеркнул, что Пригожин всегда добивался нужных результатов, в том числе для общего дела.

По словам президента, 23 августа Евгений Пригожин вернулся из Африки.

В Тверской области  около населённого пункта Куженкино разбился частный самолёт Embraer Legacy, совершавший рейс Москва — Санкт-Петербург.

На борту было десять человек, из них три члена экипажа. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли.

Комиссия Росавиации начала расследование причин аварии.

Также Росавиация опубликовала список пассажиров и членов экипажа самолёта Embraer, в котором значится в том числе Евгений Пригожин.

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