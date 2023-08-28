Педиатр Сотников посоветовал дозировать время использования гаджетов школьником

Заведующий Консультативно-диагностическим центром ГБУЗ Морозовская детская городская клиническая больница, врач-педиатр, кандидат медицинских наук Илья Сотников посоветовал родителям отслеживать время, которое ребёнок проводит за гаджетами, особенно в том случае, если у него уже есть проблемы со зрением.

У школьника должен быть определённый режим: некоторое время он должен проводить за книгами, некоторое — за компьютером, отметил врач в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«На сегодняшний день получается, что детки занимаются медийно: какие-то занятия у них в компьютере, в планшете, сейчас появились электронные доски. Заранее проследив за состоянием ребёнка, родители смогут создать ему комфортную среду», — резюмировал Сотников.

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