Ортопед Снетков назвал комплекс мер по сохранению здоровой осанки у школьников

Травматолог-ортопед Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова Александр Снетков рассказал, как сохранить здоровый позвоночник у детей школьного возраста и что нужно делать, чтобы избежать сутулости.

Прежде всего, для хорошей осанки стоит начать укреплять мышцы спины, занимаясь в бассейне и на уроках физкультуры, посоветовал специалист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

В процессе учёбы ребёнку необходим перерыв, движение каждые 40—50 минут. Также должно быть правильное положение за партой: локти полностью на столе, колени согнуты под прямым углом, линия спины и бёдер также должна образовывать прямой угол, шея прямая, спина ровная, стопы полностью на полу.

Снетков также отметил, что для учащихся необходима специальная мебель, отвечающая определённым требованиям.

Ранее травматолог-ортопед, главный врач Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы Александр Григорьев дал рекомендации по выбору школьного рюкзака.