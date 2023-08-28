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В Госдуму внесли проект о лишении уклонистов приобретённого гражданства России

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В Государственную думу внесли законопроект о прекращении приобретённого гражданства России за уклонение от воинской обязанности.
В Госдуму внесли проект о лишении уклонистов приобретённого гражданства России
  • РИА Новости

Документ размещён в электронной базе.

Законопроект внёс зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению от партии КПРФ Михаил Матвеев.

«Предлагается мера в виде прекращения гражданства России в случае, если лица... не встали на воинский учёт в определённое законодательством России время, а также при уклонении от исполнения воинской обязанности, в том числе мобилизации», — уточняется в тексте.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил выдавать гражданство лицам мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет лишь после предварительной службы в Вооружённых силах России. Копия письма на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова есть в распоряжении RT.

Также президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на выезд за рубеж после вручения повестки.

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