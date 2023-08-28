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Психолог Шувалова: многие женщины после родов сталкиваются с выгоранием

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Психолог, преподаватель кафедры киберспорта университета «Синергия» Лилия Шувалова предупредила, что эмоциональное выгорание у мам может приводить к неврозам и депрессиям.
Психолог Шувалова: многие женщины после родов сталкиваются с выгоранием
  • Gettyimages.ru
  • © Sally Anscombe

Вне зависимости от причин выгорание характеризуется снижением социальной активности и изменением общего эмоционального фона, сообщила она в разговоре с RuNews24.

Шувалова отметила, что у женщины, которая недавно стала мамой, может снижаться либидо на фоне гормональной перестройки организма, что зачастую усугубляет эмоциональное состояние.

Также меняется качество сна из-за графика кормлений.

«Дефицит сна является одним из самых серьёзных стресс-факторов для человеческого мозга, ведущим к разным неблагоприятным состояниям», — подчеркнула психолог.

По её словам, в пик эмоционального выгорания могут наблюдаться симптомы, схожие с депрессивными расстройствами, возникают странные навязчивые состояния, а также раздражительность и вспышки агрессии, направленные, в том числе, и на ребёнка.

Ранее врач-психотерапевт Сергей Пустовойтов заявил, что лень в чистом виде встречается редко, под неё могут маскироваться другие состояния.

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