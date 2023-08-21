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Психотерапевт Пустовойтов: под лень могут маскироваться другие состояния

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Врач-психотерапевт Сергей Пустовойтов заявил, что лень в чистом виде встречается редко.
Психотерапевт Пустовойтов: под лень могут маскироваться другие состояния
  • Gettyimages.ru
  • © Wavebreakmedia Ltd

«Лень по-настоящему дискомфорта никогда не доставляет. Люди ею, скорее, наслаждаются, но проблема здесь в том, что под лень маскируются часто другие состояния. Вроде эмоционального выгорания, депрессии или просто какого-то дискомфорта», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, «здоровая» лень не сопровождается чувством вины.

«Когда не хочется с утра идти на работу и это продолжается уже очень долго, возможно, какие-то проблемы у человека по отношению к работе», — отметил Пустовойтов.

Как считает эксперт, если вообще нет сил и это продолжается уже более двух недель, то можно подозревать депрессию.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что не существует продуктов, способных действительно повысить настроение.

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