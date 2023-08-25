Врач Иванов: по желанию родители могут привить ребёнка от гепатита А и энцефалита
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Прививки от некоторых болезней не включены в национальный календарь — родители могут принять решение о вакцинации самостоятельно. Одна из таких прививок — от гепатита А, сообщил врач в разговоре с «Газетой.Ru».
«Она делается дважды с интервалом 6—12 месяцев и даёт защиту на 6—25 лет», — объяснил он.
Также ребёнка можно привить от таких заболеваний, как менингококковая инфекция и клещевой энцефалит, заключил Иванов.
Ранее кандидат медицинских наук иммунолог Николай Крючков в беседе с НСН посоветовал в преддверии осеннего сезона вакцинироваться от COVID-19.