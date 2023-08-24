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Лавров призвал ориентироваться на факты в деле крушения самолёта Embraer

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал ориентироваться на факты в деле крушения самолёта Embraer, а не на сообщения западных СМИ.
Лавров призвал ориентироваться на факты в деле крушения самолёта Embraer
  • РИА Новости

«Я не следил за тем, что они писали, говорили и показывали на эту тему, и мне отсюда очень трудно давать какие-то комментарии. Мгновенно было начато расследование, заведено дело, следователи работают. Я бы предложил ориентироваться на факты, а не на то, что говорят западные СМИ», — сказал Лавров.

Видео с его комментарием для программы «Москва. Кремль. Путин» опубликовал журналист Павел Зарубин.

В Тверской области 23 августа около населённого пункта Куженкино разбился частный самолёт Embraer Legacy, совершавший рейс Москва — Санкт-Петербург.

Росавиация опубликовала список пассажиров и членов экипажа самолёта Embraer, в том числе в нём значится Евгений Пригожин.

Как сообщил президент Владимир Путин, Следственный комитет начал расследование крушения самолёта. В частности, начато проведение технической и генетической экспертиз.

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