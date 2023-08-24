Врачи из Москвы с помощью телемедицины подключились к ситуации с ДТП в Калуге
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Как сообщил губернатор Владислав Шапша, ему позвонил министр здравоохранения Михаил Мурашко и предложил помощь федеральных медцентров.
«Специалисты нашей Областной детской больницы сейчас на связи с врачами Российской детской клинической больницы имени Пирогова. Совместно проводят все необходимые консультации с помощью технологий телемедицины. Русалине, Алине и Гору оказывается вся необходимая помощь, они в стабильном состоянии», — отметил он.
С пострадавшими работает мультидисциплинарная бригада специалистов разных профилей.
Очевидец ранее рассказал RT, что въехавший в пешеходов водитель был не в себе.
По информации МВД, пострадали 11 человек. Водитель ранее был лишён водительских прав. Камеры видеонаблюдения засняли момент аварии.
Сейчас три человека находятся в операционной после ДТП.