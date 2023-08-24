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Врачи из Москвы с помощью телемедицины подключились к ситуации с ДТП в Калуге

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Врачи из Москвы с помощью технологий телемедицины проводят консультации с калужскими коллегами для оказания помощи гражданам, в которых въехала машина в центре Калуги.
Врачи из Москвы с помощью телемедицины подключились к ситуации с ДТП в Калуге
  • Gettyimages.ru

Как сообщил губернатор Владислав Шапша, ему позвонил министр здравоохранения Михаил Мурашко и предложил помощь федеральных медцентров.

«Специалисты нашей Областной детской больницы сейчас на связи с врачами Российской детской клинической больницы имени Пирогова. Совместно проводят все необходимые консультации с помощью технологий телемедицины. Русалине, Алине и Гору оказывается вся необходимая помощь, они в стабильном состоянии», — отметил он.

С пострадавшими работает мультидисциплинарная бригада специалистов разных профилей.

Очевидец ранее рассказал RT, что въехавший в пешеходов водитель был не в себе.

По информации МВД, пострадали 11 человек. Водитель ранее был лишён водительских прав. Камеры видеонаблюдения засняли момент аварии.

Сейчас три человека находятся в операционной после ДТП.

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