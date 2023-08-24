Машина врезалась в остановку общественного транспорта в Калуге

Автомобиль врезался в остановку общественного транспорта в Калуге, в этот момент там находились люди, число пострадавших пока устанавливается. Как выяснила полиция, водитель был лишён водительских прав.

Инцидент произошёл в районе дома 11 на улице Кирова. По имеющимся данным, за рулём Toyota был мужчина 1974 года рождения. Он не справился с управлением и врезался в остановочный павильон.

«Как было установлено сотрудниками полиции, водитель, находившийся за рулём данной автомашины, лишён права управления транспортным средством», — сообщила полиция.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее стало известно, что в Ставропольском крае возбудили уголовное дело в отношении водителя грузовика, насмерть сбившего троих детей на велосипедах.

Также задержана тренер спортивной школы, в которой занимались погибшие в ДТП.