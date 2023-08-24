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На Ставрополье возбудили дело из-за гибели детей-велосипедистов в ДТП

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В Предгорном округе Ставропольского края возбуждено уголовное дело в отношении водителя грузовика, насмерть сбившего троих детей на велосипедах.
На Ставрополье возбудили дело из-за гибели детей-велосипедистов в ДТП
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Мужчина полностью признал вину.

Как стало известно, авария произошла около Пятигорска. Водитель грузовой машины не выдержал безопасную дистанцию и наехал на группу спортсменов.

От полученных травм скончались трое детей 11, 12 и 13 лет.

Ранее сообщалось, что в результате аварии в Волгоградской области погиб двухлетний ребёнок из Удмуртии.

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