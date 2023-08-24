На Ставрополье возбудили дело из-за гибели детей-велосипедистов в ДТП
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Ставропольскому краю.
Мужчина полностью признал вину.
Как стало известно, авария произошла около Пятигорска. Водитель грузовой машины не выдержал безопасную дистанцию и наехал на группу спортсменов.
От полученных травм скончались трое детей 11, 12 и 13 лет.
Ранее сообщалось, что в результате аварии в Волгоградской области погиб двухлетний ребёнок из Удмуртии.