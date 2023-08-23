Водитель «газели» насмерть сбил троих детей на велосипедах около Пятигорска
- РИА Новости
Авария произошла около 16:30 на 3-м километре автодороги «Обход города Пятигорска».
Водитель грузовой «газели» не выдержал безопасную дистанцию и наехал на группу детей-спортсменов на велосипедах.
«От полученных травм трое детей (11, 12 и 13 лет, жители Пятигорска) скончались», — говорится в заявлении.
Дети находились на тренировке вместе с тренером, которая, по неустановленным причинам, двигалась впереди на автомобиле сопровождения.