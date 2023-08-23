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Водитель «газели» насмерть сбил троих детей на велосипедах около Пятигорска

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Трое детей на велосипедах погибли недалеко от Пятигорска в результате наезда «газели», сообщает ГИБДД.
Водитель «газели» насмерть сбил троих детей на велосипедах около Пятигорска
  • РИА Новости

Авария произошла около 16:30 на 3-м километре автодороги «Обход города Пятигорска».

Водитель грузовой «газели» не выдержал безопасную дистанцию и наехал на группу детей-спортсменов на велосипедах.

«От полученных травм трое детей (11, 12 и 13 лет, жители Пятигорска) скончались», — говорится в заявлении.

Дети находились на тренировке вместе с тренером, которая, по неустановленным причинам, двигалась впереди на автомобиле сопровождения.

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