Водитель «газели» насмерть сбил троих детей на велосипедах около Пятигорска

Трое детей на велосипедах погибли недалеко от Пятигорска в результате наезда «газели», сообщает ГИБДД.

Авария произошла около 16:30 на 3-м километре автодороги «Обход города Пятигорска».

Водитель грузовой «газели» не выдержал безопасную дистанцию и наехал на группу детей-спортсменов на велосипедах.

«От полученных травм трое детей (11, 12 и 13 лет, жители Пятигорска) скончались», — говорится в заявлении.

Дети находились на тренировке вместе с тренером, которая, по неустановленным причинам, двигалась впереди на автомобиле сопровождения.