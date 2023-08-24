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В аварии в Волгоградской области погиб двухлетний ребёнок из Удмуртии

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В результате аварии в Волгоградской области погиб двухлетний ребёнок из Удмуртии.
В аварии в Волгоградской области погиб двухлетний ребёнок из Удмуртии
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

В ведомстве отметили, что ДТП произошло днём 23 августа. 31-летняя женщина из Удмуртии за рулём автомобиля Toyota Camry съехала на обочину и врезалась в конструкцию водопропускной трубы.

В результате ДТП погиб её двухлетний сын. Женщина, её семилетняя дочь, две пассажирки в возрасте 50 и 60 лет находятся в больнице.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил сделать доклад по обстоятельствам ДТП в Нижегородской области, из-за которого погиб ребёнок.

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