В аварии в Волгоградской области погиб двухлетний ребёнок из Удмуртии

В результате аварии в Волгоградской области погиб двухлетний ребёнок из Удмуртии.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

В ведомстве отметили, что ДТП произошло днём 23 августа. 31-летняя женщина из Удмуртии за рулём автомобиля Toyota Camry съехала на обочину и врезалась в конструкцию водопропускной трубы.

В результате ДТП погиб её двухлетний сын. Женщина, её семилетняя дочь, две пассажирки в возрасте 50 и 60 лет находятся в больнице.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил сделать доклад по обстоятельствам ДТП в Нижегородской области, из-за которого погиб ребёнок.