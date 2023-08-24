Следователи на Ставрополье задержали тренера погибших в ДТП детей-велосипедистов

Сотрудники Следственного комитета по Ставропольскому краю задержали тренера спортивной школы, в которой занимались погибшие в ДТП с грузовиком дети-велосипедисты, в рамках дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба управления СК по краю. «Тренер-преподаватель МБУ ДОСШ №4 города Пятигорска допустила осуществление тренировочного процесса учащихся школы на скоростной автомобильной трассе», — уточняется в сообщении. В ближайшее время женщине будет избрана мера пресечения. Глава СК Александр Бастрыкин поручил поставить ход расследования на контроль в центральном аппарате ведомства. Ранее стало известно, что в крае возбудили уголовное дело в отношении водителя грузовика, насмерть сбившего троих детей на велосипедах. Также сообщалось, что водитель грузовой машины не соблюдал безопасную дистанцию.