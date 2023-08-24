Следователи на Ставрополье задержали тренера погибших в ДТП детей-велосипедистов
Об этом сообщает пресс-служба управления СК по краю.
«Тренер-преподаватель МБУ ДОСШ №4 города Пятигорска допустила осуществление тренировочного процесса учащихся школы на скоростной автомобильной трассе», — уточняется в сообщении.
В ближайшее время женщине будет избрана мера пресечения.
Глава СК Александр Бастрыкин поручил поставить ход расследования на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее стало известно, что в крае возбудили уголовное дело в отношении водителя грузовика, насмерть сбившего троих детей на велосипедах.
Также сообщалось, что водитель грузовой машины не соблюдал безопасную дистанцию.