Три человека находятся в операционной после ДТП с наездом на пешеходов в Калуге

Три человека находятся в операционной после ДТП в Калуге, где водитель выехал на тротуар и сбил десять пешеходов, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«В областной клинической больнице трое пострадавших находятся в операционной, один — в реанимации. В палате реанимации областной детской больницы двое подростков 15 и 16 лет. Трёхлетний ребёнок находится в травматологическом отделении с мамой», — написал он в Telegram.

В больнице также один пострадавший готовится к операции.

«Водитель задержан, по информации ГИБДД Калужской области, он был лишён прав в апреле этого года. Сейчас правоохранительные органы проводят необходимые следственные действия и экспертизы», — отметил глава региона.

В результате аварии пострадали десять человек, в том числе двое детей. Один человек находится в тяжёлом состоянии.

По информации МВД, водитель был лишён водительских прав. Камеры видеонаблюдения засняли момент аварии.

Очевидец рассказал RT, что въехавший в пешеходов водитель был не в себе.